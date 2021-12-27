27.12.2021 (15:00)

В 2021 году подразделения МТО ЗВО возвели 14 мостов общей протяженностью более 3 тыс.м.

В 2021 году задачи материально-технического обеспечения в войсках (силах) Западного военного округа выполнены в полном объеме.

Кроме успешно проведенных специальных учений материально-технического обеспечения округа и совместных учений с органами тыла и технического обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь, выполнены работы по возведению 14 мостов общей протяженностью более 3 тыс. м., часть из которых в целях оказания помощи населению передана в безвозмездное пользование.

Железнодорожными войсками округа досрочно выполнены работы по ремонту, демонтажу и текущему содержанию железнодорожных путей на 36 объектах Министерства обороны, общим объемом путевых работ более 70 км.

Подразделениями инженерных войск с начала года выполнено 913 заявок от военных комиссариатов на обезвреживание взрывоопасных предметов, обнаружено и уничтожено более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице