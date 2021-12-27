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27.12.2021 (14:45)

Специалисты РХБ защиты ЗВО в Подмосковье будут ежедневно проводить специальную обработку военно-патриотического парка «Патриот»

В Новогодние праздники подразделения РХБ защиты Западного военного округа (ЗВО) будут ежедневно проводить специальную обработку мест общего пользования в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье.

К специальной обработке из состава подразделений РХБ защиты привлечены расчеты, оснащенные ранцевыми распылителями. Военнослужащие применяя специальные комплекты ДКВ-1К, с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) проведут дезинфекцию мест общего пользования катков, спортивных и актовых залов и других помещений

Всего в дезинфекции ежедневно будет задействовано до 10 военнослужащих отдельного полка РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО. Многие военнослужащие, задействованные в обработке, ранее принимали участие в мероприятиях дезинфекции социальных учреждений Италии и Сербии в составе сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Парк Патриот
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