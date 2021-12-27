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27.12.2021 (14:30)

Мотострелки ЮВО провели экскурсию для волгоградских детей

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области военнослужащие провели экскурсию по территории полка для школьников и показали военную технику.

В парке боевых машин гостей встретил заместитель командира полка гвардии подполковник Юрий Пощенко, который рассказал детям об основных характеристиках танка Т-90А, его боевых возможностях и преимуществах перед аналогичными боевыми машинами иностранных государств.

Также школьников ознакомили с боевой машиной пехоты БМП-3. Дети посидели на месте механика-водителя, командира боевых машин и в десантном отсеке БМП-3. Будущие защитники Отечества сделали вывод, что для управления техникой необходимы хорошая физическая форма и уверенные теоретические знания.

Позже для мальчишек и девчонок провели экскурсию по территории воинской части. Командование показало гостям условия проживания и питания военнослужащих. Также дети посетили комнату боевой славы легендарной 20-й мотострелковой дивизии ЮВО, где узнали об ее истории и традициях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Экскурсии , Военно-патриотическое воспитание
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