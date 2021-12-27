27.12.2021 (14:15)

Водолазы Северного флота отработали погружение в условиях низких температур

Сегодня в отряде спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота состоялись практические занятия с водолазными специалистами по спускам под воду в условиях низкой температуры воздуха.

Тренировка прошла в Североморске на борту рейдового водолазного катера «Иван Швец». Водолазные специалисты выполнили нормативы по проверке оборудования, снаряжения и средств связи, отработали правильность организации водолазных спусков с соблюдением требований и мер безопасности.

В ходе работы на глубинах до 20 метров водолазы провели осмотр подводной части плавучего причала и визуально оценили надёжность конструкций и соединений, выполнили сварочные работы.

Водолазные спуски осложнялись сильным порывистым ветром и низкой температурой воздуха. При проведении работ под водой в таких условиях возможно обледенение металлических частей дыхательной аппаратуры. Особое внимание при проведении водолазных спусков обращалось на соблюдение требований техники безопасности.

Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

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