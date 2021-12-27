27.12.2021 (13:45)

Российские военные летчики по просьбе администрации села Люксембург в Киргизии вручили более 70 новогодних подарков детям из малоимущих семей

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии поздравили детей из малоимущих семей, проживающих в селе Люксембург Ысык-Атинского района Чуйской области.

К российским военнослужащим обратилась администрация Люксембурга с просьбой оказать гуманитарную помощь семьям, находящимся в затруднительном положении. Военные летчики откликнулись на просьбу и собрали более 70 праздничных подарков, которые затем передали нуждающимся семьям.

Представители военной базы не только оказали материальную помощь, но и поздравили с наступающим Новым годом детей и их родителей, пожелав здоровья и благополучия.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

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