27.12.2021 (13:30)

Более 40 школьников Курганской области вступили в Юнармию

Более 40 школьников из 3-10 классов Першинской средней школы Курганской области вступили во Всероссийское детское движение «Юнармия».

Перед тем, как школьники приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды движения, ребята изучили основы общевоинского и юнармейского уставов, проводились занятия по физической и строевой подготовке. Клятву юнармейца у ребят принимал военный комиссар Курганской области подполковник запаса Александр Власов, который поздравил их с вступлением, а также пожелал крепкого здоровья и успехов.

После принятия клятвы новоиспеченные участники движения получили значки и книжку юнармейца. Командиру отряда было вручено копия знамени юнармейского движения.

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