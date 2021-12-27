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27.12.2021 (13:30)

Более 40 школьников Курганской области вступили в Юнармию

Более 40 школьников из 3-10 классов Першинской средней школы Курганской области вступили во Всероссийское детское движение «Юнармия».

Перед тем, как школьники приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды движения, ребята изучили основы общевоинского и юнармейского уставов, проводились занятия по физической и строевой подготовке. Клятву юнармейца у ребят принимал военный комиссар Курганской области подполковник запаса Александр Власов, который поздравил их с вступлением, а также пожелал крепкого здоровья и успехов.

 После принятия клятвы новоиспеченные участники движения получили значки и книжку юнармейца. Командиру отряда было вручено копия знамени юнармейского движения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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