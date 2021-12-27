Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2021 (13:00)

Пункт отбора на военную службу по контракту в Чувашии поздравил детей военнослужащих с Новым годом

Пункт отбора на военную службу по контракту в Чувашии поздравил детей, чьи родители служат на республиканском пункте отбора. На входе ребят встречал военный Дед Мороз. Об этом сообщила начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Чувашской Республике майор Оксана Базуева.

«В преддверии Нового года каждому человеку хочется попасть в сказку, особенно этот праздник ждут дети. Уже несколько лет подряд мы организуем поздравление для детей военнослужащих пункта отбора с наступающим праздником. Деток встречает традиционно «военный» Дед Мороз. Затем для них проводится несколько активных игр, ребята вместе с родителями исполняют известные детские новогодние песни и читают стихи, водят хороводы вокруг елочки», - сказала майор Оксана Базуева.

Кроме того, начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Оксана Базуева совместно с военным Дедом Морозом пожелали ребятам и их родителям крепкого здоровья, счастья и успехов в наступающем году. Завершился праздник вручением сладких подарков для девчонок и мальчишек.

Мероприятие прошло со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В преддверии Дня войсковой ПВО военные исполнили мечту ребенка с особенностями в развитии
В Пензе прошли сборы начальников ВАИ Центрального военного округа
Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» ЦВО приблизились к порогу коллективного иммунитета
Российские военнослужащие в Таджикистане провели благотворительную акцию для социального учреждения в Бохтаре

Метки:
Служба по контракту , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false