27.12.2021 (13:00)

Пункт отбора на военную службу по контракту в Чувашии поздравил детей военнослужащих с Новым годом

Пункт отбора на военную службу по контракту в Чувашии поздравил детей, чьи родители служат на республиканском пункте отбора. На входе ребят встречал военный Дед Мороз. Об этом сообщила начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Чувашской Республике майор Оксана Базуева.

«В преддверии Нового года каждому человеку хочется попасть в сказку, особенно этот праздник ждут дети. Уже несколько лет подряд мы организуем поздравление для детей военнослужащих пункта отбора с наступающим праздником. Деток встречает традиционно «военный» Дед Мороз. Затем для них проводится несколько активных игр, ребята вместе с родителями исполняют известные детские новогодние песни и читают стихи, водят хороводы вокруг елочки», - сказала майор Оксана Базуева.

Кроме того, начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Оксана Базуева совместно с военным Дедом Морозом пожелали ребятам и их родителям крепкого здоровья, счастья и успехов в наступающем году. Завершился праздник вручением сладких подарков для девчонок и мальчишек.

Мероприятие прошло со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

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