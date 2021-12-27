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27.12.2021 (11:30)

Министр обороны Российской Федерации возложил цветы к памятнику спасателям

В Москве Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и врио главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным.

Монумент объединяет три композиции, посвященные спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчугской улице и обращен в сторону улицы Ватутина, где расположено здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Генерал армии Сергей Шойгу и генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян возложили бордовые розы ко всем трем скульптурам.

27 декабря в стране отмечают День спасателя. Вместе с коллегами из МЧС его также празднуют специалисты поисковых и аварийно-спасательных служб Вооруженных Сил России.

Также Министр обороны России поздравил всех спасателей с профессиональным праздником.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Памятники
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