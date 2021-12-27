27.12.2021 (11:30)
Министр обороны Российской Федерации возложил цветы к памятнику спасателям
В Москве Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и врио главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным.
Монумент объединяет три композиции, посвященные спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчугской улице и обращен в сторону улицы Ватутина, где расположено здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Генерал армии Сергей Шойгу и генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян возложили бордовые розы ко всем трем скульптурам.
27 декабря в стране отмечают День спасателя. Вместе с коллегами из МЧС его также празднуют специалисты поисковых и аварийно-спасательных служб Вооруженных Сил России.
Также Министр обороны России поздравил всех спасателей с профессиональным праздником.