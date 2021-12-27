27.12.2021 (10:45)

Экипажи кораблей Новороссийской военно-морской базы победили в трех номинациях состязаний на первенство ВМФ России

По результатам проведения состязаний на первенство Военно-Морского Флота России по видам боевой подготовки в 2021 году военнослужащие соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) стали победителями в трех номинациях.

В ходе соревнований между тактическими группами противолодочных (многоцелевых) кораблей в номинациях по противолодочным действиям и отражению ударов средств воздушного нападения противника, корабельная поисково-ударная группа НВМБ под руководством капитана 3 ранга Василия Куртякова выполнила ракетные и артиллерийские зенитные стрельбы из вооружения корабля быстрее и точнее своих соперников из других флотов.

В личных первенствах экипаж малого противолодочного корабля (мпк) «Ейск» стал лучшим по ракетной подготовке, а экипаж мпк «Касимов» взял первое место по торпедной подготовке.

Кроме того, в состязаниях между тактическими группами противоминных кораблей в номинации по противоминному обеспечению ударных сил флота с комплексным применением противоминного оружия, корабельная тральная группа НВМБ под руководством капитана 2 ранга Александра Боброва уверенно заняла первое место.

В первенстве - «лучший по противоминной подготовке» в ВМФ России стал победителем экипаж морского тральщика (мтщ) «Валентин Пикуль».

Состязания на первенство Военно-Морского Флота России среди лучших экипажей флота по видам боевой подготовки проводятся ежегодно с вручением победителям переходящих кубков.

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