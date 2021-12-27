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27.12.2021 (09:45)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье в преддверии новогодних праздников состоялись тренировки подразделений антитеррора

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Приморском крае, в преддверии новогодних праздников, были проведены комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.

Военнослужащие отработали вопросы тактического передвижения в городских условиях,  применения транспортных средств. После чего подразделения противодействия терроризму приняли участие в тренировке по штурму зданий.

Также, выполнены задачи по оказанию полевой медицинской помощи и эвакуации условно пострадавших.

Кроме того, военнослужащие провели тренировку по  ведению инженерной разведки, в частности поиску, обнаружению и обезвреживанию условных взрывоопасных предметов.

К мероприятиям также привлекались военнослужащие подразделений военной полиции, которые выполняли задачи по задержанию и конвоированию условных нарушителей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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