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27.12.2021 (09:30)

Мотострелки ВВО в Бурятии выполнили учебно-боевые задачи с использованием лыж

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, выполнили учебно-боевые задачи с использованием лыж в суровых климатических условиях.

Личный состав  мотострелкового подразделения совершил марш-бросок  по пересеченной местности в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения. Во время передвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника, а затем в указанном районе выполнили боевые стрельбы из автоматов Калашникова, пулеметов «Печенег», гранатометов  РПГ-7В.

Кроме того, мотострелки отработали приемы и способы передвижения на лыжах с использованием военной техники. К боевой машине пехоты (БМП) были привязаны тросы, держась за которые военнослужащие отработали методику передвижения по глубокому снегу.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ
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