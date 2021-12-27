27.12.2021 (06:45)

Военные полицейские ВВО на Сахалине отразили нападение условных террористов на военную комендатуру

На Сахалине с военнослужащими подразделений военной полиции Восточного военного округа состоялась тренировка по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на объекты военной комендатуры.

По замыслу мероприятия, диверсионное подразделение условного противника, в роли которого выступили военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО, предприняло попытку проникновения на территорию военной комендатуры с целью захвата военной техники.

Обнаружив попытку проникновения группы диверсантов, военные полицейские организовали круговую оборону, заняли наиболее выгодные позиции для ведения огня, используя при этом естественные укрытия и заблаговременно подготовленные огневые точки.

В результате ближнего боя военным полицейским удалось отразить нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

Во время ведения учебного боя военнослужащие отработали тактические действия по предотвращению незаконного проникновения условных террористов к местам хранения вооружения и военной техники. Кроме того, военные полицейские отработали порядок применения специальных средств во время задержания нарушителей.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации: холостые патроны, дымовые шашки и взрывпакеты.

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