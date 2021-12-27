Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2021 (08:15)

На Дальнем Востоке летчики авиационных воинских частей ВВО прошли ревакцинацию от COVID-19

100 процентов летного состава авиационных частей объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Дальнем Востоке, прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

Помимо летчиков, участвующих в непосредственной эксплуатации воздушных боевых машин, в плановой ревакцинации принял участие инженерно-технический состав, проводящий техническое обслуживание и подготовку воздушных судов к вылету.

Ревакцинация проводилась в медицинских учреждениях Восточного военного округа с письменного согласия военнослужащих.

Ранее вакцина «Спутник-V» была доставлена воздушным транспортом во все медицинские учреждения ВВО в специализированных контейнерах с соблюдением установленных правил транспортировки.

В ходе проведенной ревакцинации случаев непереносимости медицинского препарата от коронавирусной инфекции выявлено не было.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 132 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19
Военнослужащие соединения управления ВВО в Забайкалье осваивают новейшие цифровые радиорелейные станции
Военные полицейские ВВО на Сахалине отразили нападение условных террористов на военную комендатуру
Около 700 тыс. кв. метров поверхностей обработали специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ВВО в Приморье

Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false