27.12.2021 (08:15)

На Дальнем Востоке летчики авиационных воинских частей ВВО прошли ревакцинацию от COVID-19

100 процентов летного состава авиационных частей объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Дальнем Востоке, прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

Помимо летчиков, участвующих в непосредственной эксплуатации воздушных боевых машин, в плановой ревакцинации принял участие инженерно-технический состав, проводящий техническое обслуживание и подготовку воздушных судов к вылету.

Ревакцинация проводилась в медицинских учреждениях Восточного военного округа с письменного согласия военнослужащих.

Ранее вакцина «Спутник-V» была доставлена воздушным транспортом во все медицинские учреждения ВВО в специализированных контейнерах с соблюдением установленных правил транспортировки.

В ходе проведенной ревакцинации случаев непереносимости медицинского препарата от коронавирусной инфекции выявлено не было.

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