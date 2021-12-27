27.12.2021 (09:15)

В преддверии Дня войсковой ПВО военные исполнили мечту ребенка с особенностями в развитии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В преддверии Дня войсковой ПВО военные исполнили мечту ребенка с особенностями в развитии

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в преддверии празднования 106-й годовщины Дня войск ПВО Сухопутных войск исполнили детскую мечту подростка с особенностями в развитии.

Пятнадцатилетний Сергей Вангунас написал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его мечту – посетить воинскую часть и увидеть настоящую боевую технику.

По решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина Сергея пригласили в зенитную ракетную бригаду в Алтайском крае, вооруженную новейшими зенитными ракетными комплексами «Бук-М3».

Мальчику устроили экскурсию по воинской части, показали быт военнослужащих и прокатили на военной технике. Сергей смог понаблюдать за ходом учения зенитчиков по отражению воздушного налет, в ходе которого военнослужащие совершили марш в назначенный район, отработали нормативы по развертыванию комплексов, обнаружению воздушных целей, захвату, сопровождению и условному уничтожению.

«Мы постарались погрузить Сергея в атмосферу военной службы, показали ему экипировку, образцы вооружения и прокатили на современной технике, и он сам пробовал собрать и разобрать автомат. Коллектив бригады очень рад, что мальчик был впечатлен увиденным, и что нам удалось выполнить его мечту» - рассказал заместитель командира воинской части подполковник Сергей Брыкин.

В завершении мероприятия, чтобы оно надолго запомнилось, военнослужащие подарили мальчику памятные подарки, а также сфотографировались.

Мероприятие прошло со строгим соблюдением противоэпидемических мер. Вся техника прошла полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице