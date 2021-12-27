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27.12.2021 (07:15)

Военнослужащие соединения управления ВВО в Забайкалье осваивают новейшие цифровые радиорелейные станции

Военнослужащие соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, приступили к освоению новейших цифровых радиорелейных станций. Занятия проходят в парке боевых машин и на приказарменной учебно-боевой базе воинской части. Связисты осваивают цифровую аппаратуру и изучают материальную часть в ходе радиотренировок.

Станция предназначена для быстрого развертывания самостоятельных радиорелейных или кабельных сетей связи, а также для ответвлений каналов от многоканальных радиорелейных, тропосферных и проводных линий связи, применяемых на повреждённых кабельных линиях связи. Новая аппаратура позволяет организовывать защищенную видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиоканалу.

Новейшие радиорелейные станции оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через российскую глобальную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Кроме того, машины имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ
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