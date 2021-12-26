26.12.2021 (23:30)
В РВСН поступают уникальные тренажеры для обучения специалистов связи
В РВСН поступают уникальные тренажеры для обучения специалистов связи. На них военнослужащие учатся устанавливать связь с различными звеньями управления. УТС позволяют контролировать в реальном времени действия обучаемых.
Первый опытный образец тренажера для обучения был поставлен в межвидовой региональный учебный центр города Переславль - Залесский (Ярославской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих средства связи для ракетных комплексов различного типа.
Уникальность новых тренажерных систем заключается в том, что они способны создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.
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