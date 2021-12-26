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26.12.2021 (23:15)

В Подмосковной Власихе состоялся новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями

Для детей с ограниченными возможностями здоровья праздничная елка зажгла свои огни в фойе Дворца культуры.

В мероприятии приняли участие дети разного возраста, их родители и гости. С первых минут их ожидала интерактивная новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Кроме главных зимних героев, с ребятишками играли Метелица, Заяц, Лиса, Медведь, баба Яга, почтальон Печкин и Петрушка. Новогодним флешмобом порадовали ребят, собравшихся у елки и старшеклассники – волонтеры.

Праздник был полон солнечных улыбок, детского смеха и отличного настроения. Ребята весело провели время – вместе со Снегурочкой приняли участие в различных конкурсах и играх, помогали Деду Морозу и другим персонажам преодолевать трудности и препятствия, водили хоровод, рассказывали стихи, танцевали и пели.

Новогодний концерт позволил ребятишкам окунуться в атмосферу новогодней сказки, а полученные подарки ощутить приближение самого волшебного праздника в году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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