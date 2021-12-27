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27.12.2021 (07:45)

Офицерам и профессорско-преподавательскому составу Военной академии РВСН вручены награды фонда поддержки социальных программ

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошла церемония вручения наград   Благотворительного фонда поддержки социальных программ.

Награды вручил представитель фонда, генерал-майор Владимир Данилов. Среди награжденных – начальник факультета полковник Евгений Котов, начальник кафедры полковник Казым Байрамов, заместитель начальника кафедры подполковник Михаил Чипчагов, старший преподаватель кафедры Алексей Мащалкин, начальник управления научно-исследовательского центра полковник Сергей Рудаев, заместитель начальника отдела подполковник Максим Максимов, старшие научные сотрудники Елена Лесюк и Дмитрий Наумов, начальник курса подполковник Сергей Никольский, адьюнкты полковник Дмитрий Чулков, подполковник Александр Конопацкий  и капитан Андрей Кузьмин.

Среди слушателей и курсантов премированы - полковник Алексей Ложка, курсанты Максим Вайло, Артем Лушин  и Андрей Лебедев.

Церемония вручения наград для постоянного и переменного состава проходит с 2013 года. Его главной целью является объединение усилий в деле сохранения и развития интеллектуального потенциала одного из лучших высших образовательных учреждений нашей страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия
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