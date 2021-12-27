27.12.2021 (08:45)

С военнослужащими ЮВО в Армении проведены занятия по безопасности вождения

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении с военнослужащими-владельцами личного транспорта проведены занятия по безопасному вождению в зимних условиях.

В культурно-досуговом центре военной базы с военнослужащими разобрали дорожно-транспортные ситуации, возникающие в зимнее время года, довели правила безопасного вождения личного транспорта в условиях гололеда и снежного наката, рассмотрели порядок действий в критических дорожно-транспортных ситуациях экстренного объезда препятствий, заноса.

Важнейший резерв снижения дорожных происшествий заложен в повышении общего уровня мастерства вождения, в умении изменять режим в аварийных ситуациях в зависимости от изменения реакций автомобиля на управляющие действия и способности водителя предвидеть развитие дорожной обстановки.

Офицеры управления и сотрудники военной автоинспекции приняли теоретические и практические зачеты у водителей по технике вождения в опасных и критических дорожно-транспортных ситуациях, а также оказанию первой медицинской помощи.

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