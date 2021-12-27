Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2021 (09:00)

На Каспийской флотилии завершается вакцинация от COVID-19 новобранцев осеннего 2021 года призыва

В целях создания коллективного иммунитета в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции COVID-19 военнослужащих осеннего 2021 года призыва. В течение текущей недели планируется завершить вакцинацию 100% новобранцев осеннего 2021 года призыва.

Вакцинация новобранцев первым вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства проводится после медицинского осмотра, обследования на наличие антител от COVID-19, измерения давления и термометрии тела вакцинируемого. Прививка производится добровольно на основании письменного согласия на введение компонентов препарата. Также перед инъекцией военные медики проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека, правилах поведения при вакцинации. После прививки в течение получаса вакцинируемые находятся под контролем врачей. По окончании иммунизации каждый вакцинируемый получает сертификат установленного образца.

Наряду с вакцинацией молодого пополнения от новой коронавирусной инфекции, на КФл продолжается ревакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, получивших полный курс вакцинации до 1 июня 2021 года. Профилактические прививки выполняют бригады медицинских специалистов на базе поликлиники 412-го военного госпиталя в г. Каспийске. В настоящее время на КФл ревакцинировались более 70% личного состава.

Всего на территории Южного военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные. Свести к минимуму распространение новой коронавирусной инфекции в войсках, позволили своевременно принятые меры и в первую очередь вакцинация личного состава подразделений ЮВО, членов их семей, а также гражданского персонала. Всего в ЮВО от новой коронавирусной инфекции ревакцинировались более 130 тыс. военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 132 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19
Более 50 новобранцев из Республики Северная Осетия – Алания отправились на военную службу в Ростовскую область
Более 20 кораблей Каспийской флотилии прибыли в пункт постоянной дислокации в Каспийск
В соединении Воздушно-десантных войск в Бурятии к Военной присяге привели молодое пополнение

Метки:
Каспийская флотилия , Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false