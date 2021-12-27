27.12.2021 (08:30)

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии приступили к боевому слаживанию взводов

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в соответствии с планом боевой подготовки зимнего периода обучения приступили к этапу боевого слаживания в составе взводов.

Морские пехотинцы совершили марш комбинированным способом на полигон Аданак. В полевых условиях командирам взводов предстоит освоить порядок управления подчиненными подразделениями и приданными средствами усиления, а также отработать ведение различных тактических приемов боя на штатной боевой технике.

В ходе боевого слаживания военнослужащие выполнят боевые стрельбы, отработают способы скрытного передвижения на поле боя, проведут инженерное оборудование и маскировку огневых позиций и военной техники, а также освоят применение современных комплексов разведки, управления и связи в незнакомой горно-лесистой местности. Все практические действия личного состава будут отрабатываться в условиях, максимально приближенных к боевым.

Этап подготовки и слаживания взводов морской пехоты КФл завершится боевыми стрельбами, в ходе которых военнослужащим предстоит поразить различные цели, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения бронетранспортёров БТР-82А и БТР-70М. Половина стрельб будет проведена в ночных условиях. Для ведения прицельного огня в темное время суток морские пехотинцы задействуют ночные и коллиматорные прицелы, а также осветительные ракеты и трассирующие боеприпасы.

На полигоне Аданак в целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих установлены дополнительные пункты обогрева личного состава, в которых предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания.

Всего к этапу слаживания взводов привлечено порядка 2 тыс. военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице