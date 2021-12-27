27.12.2021 (07:30)

Более 50 новобранцев из Республики Северная Осетия – Алания отправились на военную службу в Ростовскую область

Более 50 новобранцев из Республики Северная Осетия – Алания отправились на военную службу в Ростовскую область. Отправка состоялась на республиканском сборном пункте во Владикавказе, к местам прохождения службы молодое пополнение отправили железнодорожным транспортом.

На сборном пункте каждому призывнику было выдано вещевое имущество, индивидуальные рационы питания, маски, несессеры, в комплект которых входят антисептические средства для обработки рук и другие гигиенические принадлежности.

В связи с пандемией COVID-19 для сохранения здоровья призывников организованы усиленные профилактические и санитарно-противоэпидемические меры.

Доставка молодых людей с республиканского сборного пункта до железнодорожного вокзала г. Владикавказ осуществлялась транспортом, прошедшим полную дезинфекционную обработку. В составе воинских команд находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников на всём пути следования.

Военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом, все призывники, прошли вакцинацию.

Новобранцев в обязательном порядке проверяют на наличие коронавирусной инфекции с использованием экспресс-тестов без забора крови.

Также было организовано дистанционное изучение граждан, что позволило заблаговременно подготовить документы на призывников. Им остается прибыть в только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Призывные комиссии военных комиссариатов и сборного пункта республики завершат работу 31 декабря 2021 года. В настоящее время с республиканского сборного пункта к местам прохождения службы отправлены свыше 700 новобранцев.

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