27.12.2021 (07:00)
Более 20 кораблей Каспийской флотилии прибыли в пункт постоянной дислокации в Каспийск
В рамках перебазирования основных сил Каспийской флотилии (КФл) более 20 кораблей кораблей прибыли в порт города Каспийск.
Малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики, стоящие на вооружении КФл, прибыли в новый порт Каспийска из Махачкалы. Порт был построен для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования КФл.
Инженерно-технический состав бригад и корабельная техника, предназначенная для обслуживания судов и их подготовки к выходу в море, также была доставлена в пункт постоянной дислокации.
На данный момент военнослужащие приступили к плановому обслуживанию техники и вооружения, а также подготовке кораблей к выходу в море. Кроме того, в канун новогодних праздников, будет проведена тренировка по отработке боевой готовности, а также инспекция учебно-материальной технической базы.