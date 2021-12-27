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27.12.2021 (07:00)

Более 20 кораблей Каспийской флотилии прибыли в пункт постоянной дислокации в Каспийск

В рамках перебазирования основных сил Каспийской флотилии (КФл) более 20 кораблей кораблей прибыли в порт города Каспийск.

Малые ракетные и артиллерийские корабли, а также базовые тральщики, стоящие на вооружении КФл, прибыли в новый порт Каспийска из Махачкалы. Порт был построен для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования КФл.

Инженерно-технический состав бригад и корабельная техника, предназначенная для обслуживания судов и их подготовки к выходу в море, также была доставлена в пункт постоянной дислокации.

На данный момент военнослужащие приступили к плановому обслуживанию техники и вооружения, а также подготовке кораблей к выходу в море. Кроме того, в канун новогодних праздников, будет проведена тренировка по отработке боевой готовности, а также инспекция учебно-материальной технической базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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