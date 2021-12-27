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27.12.2021 (06:00)

Расчеты «Мста-С» ВВО уничтожили бронированную технику условного противника прямой наводкой в горах Бурятии

На специализированном полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы самоходных гаубиц  «Мста-С» артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.

Экипажи вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим склады с боеприпасами и тяжело бронированную технику условного противника.

Особенностью стрельб стало то, что все гаубицы вели огонь прямой наводкой. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника.

Помимо этого, в ходе практической части расчеты современных многофункциональных комплексов с БЛА «Орлан-10» по цифровым каналам связи осуществляли передачу на пункт управления огнем артиллерии информацию о месте нахождения объектов «противника», что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить корректировки для поражения целей.

В свою очередь противотанковый комплекс (ПТУР) «Конкурс»  уничтожил «вражеские» танки и определил исход боя.

В рамках учения были активно применены новейшие тактические приемы ведения стрельбы прямой наводкой, основанной на опыте современных вооруженных конфликтов.

Всего в стрельбах приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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