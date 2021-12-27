27.12.2021 (06:00)
Расчеты «Мста-С» ВВО уничтожили бронированную технику условного противника прямой наводкой в горах Бурятии
На специализированном полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа.
Экипажи вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим склады с боеприпасами и тяжело бронированную технику условного противника.
Особенностью стрельб стало то, что все гаубицы вели огонь прямой наводкой. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника.
Помимо этого, в ходе практической части расчеты современных многофункциональных комплексов с БЛА «Орлан-10» по цифровым каналам связи осуществляли передачу на пункт управления огнем артиллерии информацию о месте нахождения объектов «противника», что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить корректировки для поражения целей.
В свою очередь противотанковый комплекс (ПТУР) «Конкурс» уничтожил «вражеские» танки и определил исход боя.
В рамках учения были активно применены новейшие тактические приемы ведения стрельбы прямой наводкой, основанной на опыте современных вооруженных конфликтов.
Всего в стрельбах приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.