27.12.2021 (05:00)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота отработали совместные действия со штурмовой и армейской авиацией в Приморье

На полигоне боевой подготовки Бамбурово в Приморском крае, подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи по совершению маршей под прикрытием штурмовой и армейской авиации. Для защиты подразделений морпехов были задействованы штурмовики Су-25 «Грач» и ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» Восточного военного округа.

В ходе учения морские пехотинцы в составе рот совершали марш-броски на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортёрах БТР-82А, попутно отрабатывая различные сценарии отражения нападений диверсионно-разведывательных групп. При попадании в засаду, организованную крупными силами условного противника, командир подразделения вызывал поддержку штурмовой авиации.

Также были отработаны вопросы сопровождения колон боевых машин ударными вертолётами Ка-52, которые вели разведку и обеспечивали прикрытие морской пехоты с неба.

Занятия проводились в рамках зимнего периода обучения. Всего на полигоне боевой подготовке задействовано более 500 военнослужащих.

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