27.12.2021 (04:00)

Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою

В преддверии новогодних праздников во Владивостоке на базе спортивного центра ЦСКА состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою.

В состязаниях приняли участие спортсмены восьми команд из соединений и частей приморских воинских гарнизонов. Военнослужащие боролись за победу в семи весовых категориях.

В ходе упорных боёв победу в соревнованиях одержала команда соединения надводных кораблей «Шторм». Второе место завоевали команда приморского соединения морской пехоты «Залп». Бронзовые награды достались военнослужащим из команды «Тайфун» Владивостокского филиала объединенного учебного центра Военно-Морского Флота.

Чемпионы и призёры турнира были награждены памятными кубками, медалями и грамотами.

Справочно: Армейский рукопашный бой (АРБ) — универсальная система обучения приёмам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств (ударная техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приёмы), опробованная в реальной боевой деятельности. Современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший популярность за полноконтактные поединки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице