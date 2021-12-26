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26.12.2021 (22:45)

В 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) закончился оперативно специальный сбор

В 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил закончился сбор руководящего состава объединения.

В сборе приняли участие командиры соединений, полков и частей непосредственного подчинения.

Мероприятие проходило под руководством командующего 1 армией ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко.

В ходе сбора были подведены итоги деятельности в 2021 году, определены задачи по совершенствованию боевой подготовки в 2022 году

Всего на сборе было задействовано более 70 человек руководящего состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные сборы , Воздушно-космические силы (ВКС) , Внезапная проверка боеготовности ВКС России
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