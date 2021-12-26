26.12.2021 (22:15)

Театральная студия ЦОК ВКС представила премьеру спектакля «Гипнотизер»

В подмосковном Досуговом центре «Северный» состоялся премьерный показ спектакля «Гипнотизер» по пьесе Василия Сигарева. Постановку осуществила «Театральная мастерская под руководством Валентина Варецкого» клубного формирования «Высота» Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.

«Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил подготовил для военнослужащих ВКС и членов их семей в рамках новогодних праздников насыщенную и разножанровую программу, в которой каждый найдет для себя интересующий его контент. Это онлайн и офлайн выставки, вебинары, концерты, творческие встречи, спектакли»,– поделился начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Зрителями спектакля стали ветераны, военнослужащие ВКС и члены их семей.

В «Гипнотизёре» – всего 3 действующих лица. Борис Семёнович Бызов (в исполнении Владимира Бруева), отнюдь не примерный, но, к сожалению, довольно типичный семьянин, припрятал от жены зарплату и забыл, где его тайник. Его супруге Надежде Петровне Бызовой (актриса Мария Бокова) приходится прибегнуть к нестандартному решению вопроса: вызвать гипнотизёра (актер Александр Юдин) и попытаться таким образом выудить из глубин подсознания мужа тайну спрятанных денег. Но в этих глубинах оказывается скрыто гораздо больше тайн...

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Валентин Варецкий.

По окончании спектакля представители командования высоко оценили исполнительское мастерство актеров, вручив в благодарность грамоты и цветы.

Стоит отметить, что это мероприятие лишь одно из многочисленных в рамках празднования Нового года и Рождества, организованных Главным командованием Воздушно-космических сил и проводимых Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил.

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