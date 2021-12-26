26.12.2021 (21:45)
В преддверии новогодних праздников военнослужащие ВТА приняли участие в спортивной эстафете
Военнослужащие по призыву военно-транспортного авиационного полка в преддверии новогодних праздников, а также в рамках мероприятий по военно-патриотической подготовке молодежи провели военно-прикладную эстафету совместно с учениками кадетский классов МОУ СОШ № 4.
В ходе проведения эстафеты участники соревновались в нормативах по сборке-разборке автомата АК-74, надеванию общевойскового защитного костюма и спецодежды пожарных расчетов.
По результатам соревнований наиболее отличившихся участников наградили ценными призами и грамотами.
Военнослужащие соединения военно-транспортной авиации регулярно проводят мероприятия, направленные на военно-патриотическую подготовку и популяризацию военной службы в кругу молодежи.
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