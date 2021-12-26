26.12.2021 (23:00)

Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ поздравили с наступающим Новым Годом сотрудников парашютного завода

Накануне Нового Года десантники из Ивановского гвардейского соединения поздравили коллектив одного из крупнейших в России заводов по изготовлению парашютных систем.

Заместитель командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Александр Веремей поблагодарил коллектив предприятия за успешное сотрудничество на протяжении многих десятков лет.

В своем выступлении он отметил, – «Наше Ивановское соединение и Воздушно-десантные войска пользуются выпускаемой продукцией вашего парашютного завода. Ваши парашюты не раз спасали жизни десантников парашютистов, помогали доставлять грузы и личный состав в точку назначения. Наше сотрудничество несет плодотворный в клад в развитее Воздушно-десантных войск и Вооружённых Сил Российской Федерации.

Лучшим работникам завода были вручены ведомственные награды и грамоты от командования Воздушно-десантных войск.

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