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26.12.2021 (22:30)

В соединении Воздушно-десантных войск в Бурятии к Военной присяге привели молодое пополнение

В Улан-Удэнской отдельном гвардейском десантно-штурмовом соеддинении клятву на верность Родине дали более 30 новобранцев.

За более чем два месяца, предшествующих этому дню, все они получали начальные азы военной службы, окрепли физически, научились обращаться со стрелковым оружием, совершать прыжки с парашютом.

Торжественная церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения десантников началась с выноса Государственного флага России, флага Воздушно-десантных войск и боевого знамени гвардейского соединения.

Молодые люди в военной форме с автоматами Калашникова подходили к офицерам, брали и зачитывали перед строем текст Военной присяги.

С напутственными словами к гвардейцам-десантникам обратился временно исполняющий обязанности командира части гвардии подполковник Виталий Ласков и офицеры соединения, которые напутствовали молодых солдат.

Со знаменательным событием в жизни молодых солдат поздравил руководитель муниципального Штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Николай Доржиев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Присяга , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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