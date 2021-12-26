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26.12.2021 (22:00)

В соединении управления Воздушно-десантных войск привели к Военной присяге молодое пополнение

В соединении управления Воздушно-десантных войск (ВДВ) состоялась торжественная церемония приведения более 100 молодых военнослужащих, которые были призваны на военную службу осенью 2021 года, к Военной присяге.

Ритуал начался с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого Знамени гвардейского соединения ВДВ.

За месяц, военнослужащие прошли строевую, огневую подготовку, окрепли морально и физически, научились не только держать в руках оружие, но и поражать им цели, а также совершать прыжки с парашютом из вертолётов (Ми-8) военно-транспортной авиации.

Для многих ребят служба по призыву перспективна тем, что они смогут заключить контракт с Министерством обороны для дальнейшего прохождения военной службы по контракту.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-десантников со столь знаменательным в их жизни событием.

 Военнослужащим быть верным военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Присяга , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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