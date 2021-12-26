Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.12.2021 (21:30)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился чемпионат среди подразделений по армейскому рукопашному бою

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился чемпионат среди подразделений по армейскому рукопашному бою.

Бои среди военнослужащих проходили по семи весовым категориям. В соревнованиях приняли участие более 40 военнослужащих.

По результатам проведенных схваток в командном зачете среди полков 1 место заняли представители парашютно-десантного полка из Рязани, 2 место – военнослужащие артиллерийского полка, а замкнули тройку лидеров -  гвардейцы парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского.

Среди отдельных батальонов лучшими стали военнослужащие разведывательного батальона, вторыми стали военнослужащие инженерно-саперного батальона, третьими стали гвардейцы отдельного батальона материального обеспечения.

Лучших результатов в личном зачете в весе до 60 килограмм стал Давыдов Динар, в весе до 65 килограмм ефрейтор-Атанязов Нуртай, в весе до 70 килограмм-рядовой Хачатрян Гор, в весе до 75 килограмм-рядовой Оганезов Эдмон, в весе до 80 килограмм-рядовой Аберхаев Азат, в весе до 85 килограмм-майор Собачкин Сергей, в весе свыше 85 килограмм - неодократный чемпион соединения капитан Потетюев Михаил. 

Временно исполняющий обязанности командира парашютно-десантного полка гвардии подполковник Денис Цветков вручил победителям и призером соревнования кубки и грамоты.

Победители будут представлять свое гвардейское соединение на Чемпионате Воздушно-десантных войск, который пройдет в 2022 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Севастополя стал серебряным призёром Кубка Республики Крым по лёгкой атлетике
Рядовой спортивной роты из Севастополя стал обладателем Кубка Ростовской области по стрельбе из лука
Рядовой спортивной роты ЦСКА стал серебряным призером Всероссийского турнира по фехтованию «Мастерский»
На полигоне Сосновый Бор в Бурятии десантники отработали поражение мишеней из стрелкового оружия на различных дальностях

Метки:
Спорт , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false