26.12.2021 (21:30)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился чемпионат среди подразделений по армейскому рукопашному бою

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился чемпионат среди подразделений по армейскому рукопашному бою.

Бои среди военнослужащих проходили по семи весовым категориям. В соревнованиях приняли участие более 40 военнослужащих.

По результатам проведенных схваток в командном зачете среди полков 1 место заняли представители парашютно-десантного полка из Рязани, 2 место – военнослужащие артиллерийского полка, а замкнули тройку лидеров - гвардейцы парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского.

Среди отдельных батальонов лучшими стали военнослужащие разведывательного батальона, вторыми стали военнослужащие инженерно-саперного батальона, третьими стали гвардейцы отдельного батальона материального обеспечения.

Лучших результатов в личном зачете в весе до 60 килограмм стал Давыдов Динар, в весе до 65 килограмм ефрейтор-Атанязов Нуртай, в весе до 70 килограмм-рядовой Хачатрян Гор, в весе до 75 килограмм-рядовой Оганезов Эдмон, в весе до 80 килограмм-рядовой Аберхаев Азат, в весе до 85 килограмм-майор Собачкин Сергей, в весе свыше 85 килограмм - неодократный чемпион соединения капитан Потетюев Михаил.

Временно исполняющий обязанности командира парашютно-десантного полка гвардии подполковник Денис Цветков вручил победителям и призером соревнования кубки и грамоты.

Победители будут представлять свое гвардейское соединение на Чемпионате Воздушно-десантных войск, который пройдет в 2022 году.

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