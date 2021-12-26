26.12.2021 (21:00)

На Северном флоте завершился открытый турнир по армейскому рукопашному бою

В отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты Северного флота прошел 12-й открытый турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя России сержанта Владимира Таташвили.

Поединки проходили в спорткомплексе поселка Спутник. В турнире приняли участие более 48 спортсменов из 9 команд, представляющих основные объединения, соединения и отдельные воинские части Северного флота.

Первое место среди команд завоевала сборная соединения ракетных кораблей «Ураган». «Серебро» досталось команде «Спутник» бригады морской пехоты Северного флота. Замкнула тройку лидеров «Гроза» - команда армии ВВС и ПВО.

Победители и призеры в командном и личном зачетах были награждены медалями, призами, грамотами. Лучшие рукопашные бойцы составят сборную Северного флота, которая выступит на межфлотских и всеармейских соревнованиях.

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