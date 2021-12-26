26.12.2021 (20:30)

Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода

Большие десантные корабли (БДК) Балтийского флота «Минск» и «Королев» вернулись в Военную гавань г. Балтийска после выполнения задач дальнего морского похода.

Экипажи БДК находились в походе 1,5 месяца, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Черное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблями было пройдено свыше 10000 морских миль, совершен заход в порт Тартус Сирийской Арабской республики. Дальний поход кораблей проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Одной из основных задач похода кораблей являлась демонстрация Андреевского флага. Экипажи кораблей выполнили десятки учебно-боевых задач, среди которых - учения по противовоздушной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования флота и администрации г. Балтийска, а также родные и близкие моряков-балтийцев. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина от имени членов Военного совета флота поздравил командиров кораблей и экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе.

В торжественной обстановке отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота. БДК вернулись из дальнего похода технически исправным и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.



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