26.12.2021 (17:45)

Артисты ЦДРА приняли участие в открытии зимнего фестиваля на территории музейного комплекса «Дорога памяти»

Артисты Центрального Дома Российской Армии приняли участие в церемонии открытия Зимнего фестиваля на территории музейного комплекса «Дорога памяти», рядом с подмосковным парком «Патриот». В их исполнении прозвучали русские народные песни и авторское произведение «Дон, дон, дон» (слова Ирины Титовой, музыка Игоря Шевченко).

Участников праздника встречали аниматоры и ростовые куклы, играли популярные песни, на широких экранах транслировались новогодние мультфильмы, работали интерактивные площадки, тюбинговые горки.

Праздничный фестиваль "Зимняя сказка" на территории музейного комплекса "Дорога памяти" будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года. Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей и русской тройке. Площадь катка, работающего на фестивале, составляет 5,5 тыс. кв. метров.

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