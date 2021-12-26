26.12.2021 (16:45)

Новый выпуск проекта ЦДРА «История Российской Армии. Беседы с Владимиром Шигиным» рассказал о гибели линкора «Императрица Мария»

В рамках проекта ЦДРА «Истории Российской Армии. Беседы с Владимиром Шигиным» ведущий – писатель-маринист, историк, обратившись к новой теме, рассказал об истории гибели головного линкора-дредноута Российского императорского флота «Императрица Мария» в ходе Первой мировой войны.

Владимир Шигин напомнил о катастрофических итогах русско-японской войны 1905 года: Россия потеряла многие военные суда, а те, что оставались, серьезно уступали противнику в техническом оснащении и вооружении. Учитывая, что укреплением своих флотов активно занялись все ведущие страны мира, было принято решение о строительстве новых кораблей по типу «дредноут». Так в состав Черноморского флота вошли корабли под названиями «Императрица Мария», «Император Александр III» и «Екатерина Великая». 30 июня 1915 года, уже в ходе Первой мировой войны, линкор «Императрица Мария» прибыл в Севастополь.

Обладающий мощью 12 орудий калибром 305 миллиметров, корабль участвовал во многих боевых операциях, наводя ужас на неприятеля. Летом 1916 года по решению командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.В. Колчака он получает статус флагманского.

20 октября 1916 года линкор «Императрица Мария» находился в Севастопольской бухте для подготовки к новым боевым походам. Ничто не предвещало беды, но в ночь произошла страшная трагедия: взрывом порохового погреба и другими взрывами корабль в короткий срок был практически уничтожен, затонул, 225 человек погибло, 85 – ранено.

Позднее проводились работы по подъему судна. В августе 1918 года поднятый корпус линкора был отведен в док, а в 1927 году – разрезан на металл. При рассмотрении обстоятельств гибели корабля выдвигались самые разные версии, в том числе и диверсии.

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