26.12.2021 (16:15)

Курсанты Военой академии МТО посетили Александринский театр

Курсанты факультета строительства военно-морских баз Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения посетили один из старейших драматических театров России, сохранившийся до нашего времени – Александринский театр.

Курсантам посчастливилось побывать на спектакле художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. «Швейк. Возвращение» создан по мотивам всемирно известного сатирического романа Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны».

Это история, в которой поднимаются очень важные для всех вопросы – о мире и войне, о взаимоотношениях человека и государства, о личной ответственности каждого за происходящее.

Каждый из курсантов насладился игрой актеров, получил заряд бодрости и хорошего настроения.

На протяжении двух с половиной столетий Российский государственный театр драмы служил атрибутом Российской государственности. Со дня основания и до 1917 года он являлся главным императорским театром, судьбой которого занимались Российские императоры. Сегодня Александринским театром руководит народный артист России, лауреат Государственных премий режиссёр Валерий Фокин.

В репертуаре Александринского театра представлены как классические спектакли, так и современные постановки.

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