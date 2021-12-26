26.12.2021 (19:30)

В Пензе прошли сборы начальников ВАИ Центрального военного округа

В Пензе состоялись сборы с начальниками военных автомобильных инспекций (территориальных) Центрального военного округа.

В ходе сбора были подведены итоги работы в 2021 году, доведены задачи на 2022 год, а также проверены и оценены знания и умения руководящего состава ВАИ по основным предметам обучения. С офицерами были проведены занятия по основам защиты государственной тайны, специальной, огневой и технической подготовке.

Также в ходе мероприятия были доведены требования основных документов, регламентирующих служебную деятельность ВАИ Вооруженных Сил Российской Федерации.

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