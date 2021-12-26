26.12.2021 (19:00)

Экипажам подводных лодок Северного флота «Тула» и «Новомосковск» переданы новогодние подарки к праздничному столу

В преддверии новогодних праздников на главной базе подводных сил Северного флота Гаджиево состоялось торжественная передача новогодних подарков экипажам атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Тула» и «Новомосковск», названных в честь одноимённых городов в Тульской области.

Экипажам подводных лодок по инициативе Губернатора Тульской области вручили наборы из свежих фруктов и традиционные тульские сладости – пряники и пастилу.

Командованию подводных лодок направлено поздравление от Губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

«-Эти долгожданные праздники традиционно связаны с планами на будущее, новыми начинаниями и верой в лучшее. Уверен, что в 2022 году ваши воля, стойкость и мужество, как и всегда, будут надежно служить укреплению военной мощи России. Пусть Новый год принесет в ваши семьи мир и согласие, наполнит дома теплом и уютом».

Глава региона пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов во всех делах.

Церемония вручения подарков состоялась на территории военного городка объединения атомных подводных лодок Северного флота.

Многие корабли Военно-Морского Флота России именованы в честь городов и субъектов России с целью укрепления дружеских отношений между моряками и жителями этих регионов, а также военно-патриотического воспитания молодёжи. Семьи моряков проводят отпуска в городах и республиках наименования которых носят их корабли. Жители таких городов часто идут служить по контракту в состав экипажей этих кораблей и подводных лодок.

На Северном флоте десятки кораблей и подводных лодок имеют наименования российских городов и республик: это большой противолодочный корабль «Североморск», малый противолодочный корабль «Снежногорск», дизельные и атомные лодки «Владикавказ», «Калуга», «Орёл», «Карелия», «Тула», «Новомосковск», «Верхотурье», «Екатеринбург», «Псков», «Нижний Новгород» и другие. Традиция обмена подарками с делегациями городов и регионов в честь которых названы их корабли существует в каждом экипаже.

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