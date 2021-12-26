26.12.2021 (18:30)

Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» ЦВО приблизились к порогу коллективного иммунитета

Сотрудники филиала ФГБУ «Центрально-жилищно-коммунальное учреждение» Центрального военного округа (ЦВО) приблизились к порогу коллективного иммунитета в 2021 году.

В период пандемии специалистам филиала ФГБУ «ЦЖКУ» ЦВО, приходилось выполнять весь сектор задач сокращенным составом, но всё же в отчетном периоде удалось избежать сбоев в работе всего коммунального хозяйства.

Проведенный необходимый комплекс мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции позволил в 2021 году сохранить жизнь и здоровье всего персонала, заболеваемость не превышала минимального порога. Также активно продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников «ЦЖКУ». Вакцинировано двумя компонентами 70 % сотрудников, а ревакцинировано 30 %.

В начале 2022 года планируется иммунизировать еще более 1000 тысячи сотрудников, тем самым достичь в коллективе нужного иммунитета.

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