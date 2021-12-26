Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.12.2021 (18:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели благотворительную акцию для социального учреждения в Бохтаре

Военнослужащие 201-й российской военной базы провели благотворительную акцию для социального учреждения детского дома – реабилитационного центра для детей инвалидов и недоразвитых, расположенного в городе Бохтар.

В преддверии Нового года было по инициативе военнослужащих собрано и передано свыше 2 тонн продуктовых наборов. В наборы вошли: мука, крупы, мясо, овощи, сухофрукты, сгущенное молоко, масло, яйца, сок, чай, сахар и соль. Российские военнослужащие не только оказали материальную помощь детям из социального учреждения в канун наступления праздника, но и поиграли с ними в развивающие игры.

Руководство детского дома - реабилитационного центра для детей инвалидов и недоразвитых поблагодарила представителей российской военной базы за оказанную помощь, а также поздравило их с наступающими праздниками.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтар.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Беседу по соблюдению правил дорожного движения провели военные автоинспекторы ЦВО в Кемеровской области
Военный комиссар Республики Тыва вручил адресные благодарности и грамоты сотрудникам комиссариатов региона
Российские военнослужащие в Киргизии почтили память воинов-интернационалистов
Авиационная поисково-спасательная группа ЦВО вернулась в Россию после запуска и посадки «Союз МС-20»

Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false