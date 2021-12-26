26.12.2021 (18:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели благотворительную акцию для социального учреждения в Бохтаре

Военнослужащие 201-й российской военной базы провели благотворительную акцию для социального учреждения детского дома – реабилитационного центра для детей инвалидов и недоразвитых, расположенного в городе Бохтар.

В преддверии Нового года было по инициативе военнослужащих собрано и передано свыше 2 тонн продуктовых наборов. В наборы вошли: мука, крупы, мясо, овощи, сухофрукты, сгущенное молоко, масло, яйца, сок, чай, сахар и соль. Российские военнослужащие не только оказали материальную помощь детям из социального учреждения в канун наступления праздника, но и поиграли с ними в развивающие игры.

Руководство детского дома - реабилитационного центра для детей инвалидов и недоразвитых поблагодарила представителей российской военной базы за оказанную помощь, а также поздравило их с наступающими праздниками.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтар.

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