26.12.2021 (17:30)

Специалисты военно-политической работы танковой армии ЗВО провели новогодние елки для детей военнослужащих в 5 регионах страны

Специалисты военной-политической работы гвардейской танковой армии Западного военного округа совместно с командованием воинских частей и соединений провели новогодние елки для детей военнослужащих Московской, Ярославской, Смоленской, Ивановской и Нижегородской областей.

На мероприятия были приглашены специальные ведущие и гости: Дед Мороз и Снегурочка, а также различные аниматоры, которые выступали со своими авторскими программами и конкурсами.

Площадки для проведения новогодних ёлок были подготовлены строго с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности и обработаны специальным раствором ДТС-ГК за несколько дней до мероприятия. Все участники новогодних ёлок использовали медицинские маски и перчатки, а наибольшая часть конкурсной программы состояла из индивидуальных детских состязаний.

Всего на новогодние мероприятия было приглашено около 1 тысячи детей и семей военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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