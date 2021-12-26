26.12.2021 (17:00)

Военнослужащие армии ЗВО провели торжественную церемонию принятия клятвы юнармейца у почти 30 школьников в Воронежской области

Военнослужащие мотострелкового полка Висленской дивизии гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа провели торжественную церемонию посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» почти 30 школьников города Богучара Воронежской области.

Мероприятие проходило на территории Дома Офицеров Богучарского гарнизона. Школьники из МКОУ «Богучарская школа № 2» и МКОУ «Богучарский лицей» торжественно поклялись оставаться патриотами Российской Федерации и чтить память героев, сражавшихся за нашу Родину, сохранять верность юнармейскому братству, всегда стремиться к новым достижениям в учёбе и спорте, а также помогать слабым и нуждающимся в борьбе за правду и справедливость.

Перед дачей клятвы юнармейцы выслушали пожелания и напутственные слова офицеров воинской части, представителей отдела образования и сотрудников военного комиссариата Богучарского района, которые рассказали им о том, какую ответственность несёт в себе членство в рядах «Юнармии» и как важно следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице