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26.12.2021 (17:00)

Военнослужащие армии ЗВО провели торжественную церемонию принятия клятвы юнармейца у почти 30 школьников в Воронежской области

Военнослужащие мотострелкового полка Висленской дивизии гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа провели торжественную церемонию посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» почти 30 школьников города Богучара Воронежской области.

Мероприятие проходило на территории Дома Офицеров Богучарского гарнизона. Школьники из МКОУ «Богучарская школа № 2» и МКОУ «Богучарский лицей» торжественно поклялись оставаться патриотами Российской Федерации и чтить память героев, сражавшихся за нашу Родину, сохранять верность юнармейскому братству, всегда стремиться к новым достижениям в учёбе и спорте, а также помогать слабым и нуждающимся в борьбе за правду и справедливость.

Перед дачей клятвы юнармейцы выслушали пожелания и напутственные слова офицеров воинской части, представителей отдела образования и сотрудников военного комиссариата Богучарского района, которые рассказали им о том, какую ответственность несёт в себе членство в рядах «Юнармии» и как важно следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Юнармия
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