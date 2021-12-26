26.12.2021 (16:30)

В Санкт-Петербурге на Военном совете наградили командиров лучших командиров соединений и воинских частей

В Санкт-Петербурге на Военном совете Западного военного округа (ЗВО) командующий войсками генерал-полковник Александр Журавлев подвел итоги боевой и оперативной подготовки войск (сил) округа.

В рамках Военного совета Александр Журавлев наградил командиров различных степеней переходящими кубками Командующего войсками Западного военного округа.

Среди общевойсковых объединений первое место заняла танковая армия. Таманская мотострелковая дивизия признана лучшей среди общевойсковых соединений. Танковая бригада в Нижегородской области по итогам года заняла лидирующее место в своей номинации. Лучшей медицинской воинской частью признан «1586 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. Военный комиссариат Московской области также стал лучшим по итогам весеннего и осеннего призывов текущего года.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга и заслуги в укреплении обороноспособности страны государственные и ведомственные награды вручены 20 офицерам округа.

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