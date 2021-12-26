26.12.2021 (16:00)

Более тысячи военнослужащих военной полиции ЗВО приступили к патрулированию на территории военных городков и гарнизонов

Военнослужащие военной полиции Западного военного округа (ЗВО) приступили к совместному патрулированию общественных мест отдыха в гарнизонах округа. В период новогодних праздников более тысячи военнослужащих военной полиции Западного военного округа (ЗВО) будут ежедневно вести патрулирование на территории военных городков и гарнизонов округа.

Основная цель усиления состава военных патрулей обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа.

Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах.

На дорогах общего пользования на территории регионах дислокации войск (сил) ЗВО в усиленном режиме будут дежурить представители военной автоинспекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице