26.12.2021 (16:00)
Более тысячи военнослужащих военной полиции ЗВО приступили к патрулированию на территории военных городков и гарнизонов
Военнослужащие военной полиции Западного военного округа (ЗВО) приступили к совместному патрулированию общественных мест отдыха в гарнизонах округа. В период новогодних праздников более тысячи военнослужащих военной полиции Западного военного округа (ЗВО) будут ежедневно вести патрулирование на территории военных городков и гарнизонов округа.
Основная цель усиления состава военных патрулей обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа.
Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах.
На дорогах общего пользования на территории регионах дислокации войск (сил) ЗВО в усиленном режиме будут дежурить представители военной автоинспекции.