26.12.2021 (15:30)

Вакцинацию прошли свыше 500 военнослужащих осеннего призыва 2021 года танковой армии ЗВО в Нижегородской области

В соединениях и воинских частях танковой армии Западного военного округа в Нижегородской области завершили вакцинацию первым и вторым компонентом свыше 500 военнослужащих осеннего призыва 2021 года.

Вакцинация проводится на базе медицинских пунктов соединений и воинских частей и медицинских учреждений окружного подчинения. Исключение составляют военнослужащие, недавно перенесшие заболевание или имеющие медицинские противопоказания

Ревакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

Также продолжается ревакцинация членов семей военнослужащих и гражданского персонала.

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