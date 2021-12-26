26.12.2021 (15:00)
Новобранцы соединения железнодорожных войск ЦВО посетили музей «Крылатая гвардия»
Военнослужащие и новобранцы из роты молодого пополнения соединения железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО), дислоцируемого в Екатеринбурге, посетили музей «Крылатая гвардия».
В ходе экскурсии военнослужащим рассказали интересные и занимательные факты и повседневной жизни десантников, а также ознакомили с различными эксклюзивными экспонатами музея.
В экскурсии приняли участие более пятидесяти новобранцев и около сорока военнослужащих железнодорожного соединения ЦВО.
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