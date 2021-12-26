26.12.2021 (14:30)

Сотрудники военной автомобильной инспекции ЮВО подвели итоги работы в уходящем году

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) подвели итоги работы в уходящем году.

Были отмечены положительные тенденции в работе: специалисты обеспечивали безаварийную эксплуатацию техники, использование подвижного транспорта по назначению.

Регулярно проводились мероприятия по предупреждению ДТП – для этого осуществлялись проверки эксплуатации автомобильной техники на маршрутах движения, а также внезапные массовые проверки эксплуатации автомобильной техники, контролировалась организация внутренней службы в парках, порядок выхода и возвращения машин.

В 2021 году военнослужащими проведены профилактические мероприятия «Автошина», «Массовый контроль», «Ремень безопасности», «Трезвый водитель» и «Магнитофон», направленные на предупреждение аварийности и соблюдения ПДД.

По итогам акции «За безопасность дорожного движения» сотрудникам ВАИ удалось добиться снижения уровня аварийности на служебном транспорте в 2021 году на 38 %.

Также сотрудники ВАИ ЮВО сопровождали механизированные колонны техники на маршах в ходе учений, обеспечивали безопасность дорожного движения в ходе строительства и перемещения многофункциональных мобильных госпиталей, при проведении совместных учений «Дружба-2021» и «Индра-2021», мероприятий Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021», мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, сотрудники ВАИ ЮВО принимали участие в различных конкурсах, в частности, в международном этапе конкурса по полевой выучке «Дорожный патруль» в Государстве Катар, где лейтенант К. Авсанов К.Э. занял I место в конкурсе «Лучший регулировщик». По итогам конкурсов команда Российской Федерации заняла I место среди участников соревнований.

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