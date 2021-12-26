26.12.2021 (14:00)

На территории Республики Дагестан действуют свыше 900 отрядов «Юнармии»

На территории Республики Дагестан функционируют 952 отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия», в которые входят более 20 тыс. юнармейцев. Местные отделения юнармейских отрядов сформированы и активно работают в 52 муниципалитетах республики.

Основополагающими в программе обучения юнармейцев являются военно-спортивные направления, призванные воспитать молодежь в духе интернационализма и патриотизма, привить подрастающему поколению интерес к географии и истории своей родины, её народов, героев, выдающихся ученых и великих полководцев, привлечь молодых людей к участию в волонтерской деятельности, в крупных культурных и спортивных мероприятиях.

Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» регулярно организует и проводит мероприятия военно-спортивной и творческой направленности. Юнармейцы активно принимают участие в открытых уроках мужества, акциях «Блокадный Ленинград», «Сталинградская битва», военно-патриотических акциях «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», акциях ко «Дню России», а также в мероприятии «Мы воины-интернационалисты», посвященном выводу Советских войск из Афганистана. Кроме того, юнармейские отряды ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе «Юнармия в кадре», географических и исторических Всероссийских диктантах.

В 2021 году были проведены Слеты местных отделений движения «Юнармия». Юнармейцы Республики Дагестан приняли участие во Всероссийском молодежном военно-патриотическом форуме «Я – ЮНАРМИЯ» и турнире среди кадетских корпусов Республики Дагестан «Я – Кадет».

26 апреля 2021 г. Министерством образования и науки Республики Дагестан проведено совещание с представителями управления штаба Каспийской флотилии и Военного комиссариата Республики Дагестан с целью создания многопрофильного учебно-воспитательного комплекса «Дом ЮНАРМИИ».

Было принято решение создать Центр дополнительного образования для детей на 300 мест. Одним из ключевых направлений деятельности станут мероприятия по воспитательной работе с молодежью (кружки, секции) в рамках деятельности Домов «ЮНАРМИИ».

Также запланировано строительство «Центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» на 240 мест на базе загородного стационарного детского лагеря «Каспий» с круглосуточным пребыванием детей и возможностью ведения образовательной деятельности в круглогодичном режиме.

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